100 مليون أميركي في الحجر بـ7 ولايات

واشنطن (أ ف ب) أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، بإنشاء مستشفيات ميدانية على نحو عاجل، تّتسع لأربعة آلاف سرير، في الولايات الأميركية الأكثر تضرراً من جراء فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: «أمر وكالة إدارة الطوارئ الأميركية بإنشاء مستشفيات فيدرالية مخصصة لحالات الطوارئ بسعة ألف سرير في ولاية نيويورك وألفَي سرير في كاليفورنيا وألف سرير في ولاية واشنطن».

ومع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، أصبحت ولايتا لويزيانا وأوهايو أحدث ولايتين تعلنان حظراً موسعاً للتجول للحد من انتشار الفيروس حيث يخضع واحد من بين كل ثلاثة أميركيين تقريباً لأوامر بالبقاء في المنزل.

وتنضم الولايتان إلى نيويورك وكاليفورنيا وإيلينوي وكونيتيكت ونيوجيرزي التي يقطنها جميعاً نحو 100 مليون أميركي، في الوقت الذي وصلت فيه حالات الإصابة بالفيروس إلى 33 ألف حالة فيما بلغت الوفيات 400 حالة على الأقل.

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