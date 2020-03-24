استئناف تدريجي للعمل بووهان

بكين (أ ف ب)

سُمح لسكان مدينة ووهان الصينية باستئناف العمل، وبدأت وسائل النقل المشترك في العودة إلى النشاط، ويأتي ذلك عقب شهرين ونصف الشهر من الحجر في المدينة التي تمثل مهد تفشي وباء «كوفيد-19».

ويأتي رفع القيود، عقب إعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الخامس على التوالي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وانطلق منها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة تسجيل 39 إصابة إضافية مستوردة في كامل أنحاء البلاد.

وقالت السلطات إنه يمكن لسكان ووهان، الذين يعتبرون في وضع صحي جيد التنقل، في أرجاء المدينة وركوب الحافلات أو القطار، بعد إظهار بطاقة الهوية.

كما يمكنهم العودة إلى مواقع عملهم في حال كانوا يحملون رخصة من صاحب العمل.وأخيراً، سمح للسكان أيضاً بمغادرة ووهان ضمن حدود مقاطعة هوبي إذا كانوا يحملون شهادة طبية تثبت فحصهم وعدم إصابتهم. وأدى انتشار الفيروس في المدينة إلى إخضاعها للحجر، اعتباراً من 23 يناير الماضي. ورغم إعلان وزارة الصحة، أمس، تسجيل تسع وفيّات، جميعها في مدينة ووهان، تراجع عدد الإصابات اليومية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

ومن بين 39 إصابة مستوردة سجلت أمس، رصدت 10 منها في شنغهاي و10 في بكين.