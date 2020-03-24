السعودية تحصي 51 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالرياض، إن من بين الحالات 25 حالة ارتبطت بالسفر ومعزولة صحياً، فيما كانت البقية، وتمثل 26 شخصاً، حالات مخالطة مجتمعية لحالات سابقة.

وأوضح أن العدد التراكمي للحالات من مرض كورونا في المملكة بلغ حتى الآن 562 تعافى منها 19 حالة ولم ترصد حتى اليوم أية وفيات.

في السياق ذاته، أعلنت السلطات الأمنية في المملكة عن عقوبات مشددة بالغرامة والسجن ستطال من يخالف أمر منع التجول المعلن عنه.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، في بيان صدر اليوم، أن العقوبات تصل لغرامة قدرها 10 آلاف ريال. وتضاعف الغرامة في حال العودة. فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، بموجب قرار من وزير الداخلية. ويعاقب بعقوبة السجن المشار إليها كل مخالف لم يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع.

ولفت المصدر المسؤول إلى أن العقوبات لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.