كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة التركية تعترف بانتشار فيروس كورونا في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، مساء اليوم الإثنين، أنه يعترف بانتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كولفيد - 19" في تركيا، لافتًا إلى أن الإصابات وحالات الوفيات في ازدياد مستمر، وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها بعد مشاركته في اجتماع للجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة في أنقرة.

وقال قوجة: "يمكنني القول إن كورونا قد تفشى في تركيا، وهناك ازدياد مستمر في الإصابات وحالات الوفيات نحن بصدد اتخاذ مزيد من التدابير الجديدة لوقفها"، لافتاً إلى أن "أول إصابة ظهرت في تركيا سجلت في يوم 10 مارس الجاري، ونحن نحاول التصدي للفيروس".

كما ناشد المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، بـ"التزام البيوت، وعدم الخروج"؛ لأنهم الأكثر عرضة للإصابة، موضحاً أنهم "يعتزمون تعيين 32 ألف عنصر في المجال الطبي".

هذا وأغلقت تركيا المقاهي وأماكن الترفيه والرياضة ومنعت صلاة الجماعة في المساجد ووسعت حظر طيران ليشمل 20 دولة 0؛لاحتواء تفشي الفيروس بعد أن زاد عدد الحالات المؤكدة في البلاد.

ويذكر أن وزارة الداخلية التركية، قد أعلنت يوم السبت الماضي، إغلاق محال الحلاقة ومصففي الشعر ومراكز التجميل مؤقتا، وتطبيق حظر تجوال جزئي بالنسبة للمسنين ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، دون ضمانات لحقوقهم، وفرضت غرامات مالية على كل من ينتهك الحظر، للحيلولة دون تفشي الفيروس.

وسبق أن أعلنت السلطات التركية تعطيل المدارس في عموم البلاد لمدة أسبوعين، للحيلولة دون تفشي الفيروس، واضطرت تركيا إلى وقف الرحلات الجوية لـ68 دول حول العالم.

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