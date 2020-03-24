كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. بريطانيا تعلن إغلاقاً عامًا لمدة 3 أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الإثنين، إن "فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)، أكبر خطر يواجه المملكة المتحدة منذ عقود"، معلناً وضع البلاد في حالة إغلاق عام لمدة 3 أسابيع كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

كما أعلن جونسون، تعليق الفعاليات العامة والتجمعات في الشوارع لأكثر من شخصين، مطالبًا الجميع بالبقاء في المنازل في ظل تلك الظروف الحرجة التي تمر بها بريطانيا، مؤكداً على أنه سيتم تطبيق القوانين بصرامة على المخالفين لإجراءات مواجهة تفشي الفيروس.

هذا وشهدت مناطق كثيرة في بريطانيا، بينها الحدائق الوطنية في ويلز واسكتلندا اكتظاظا، رغم تأكيد الحكومة ضرورة الحفاظ على الابتعاد الاجتماعي للحد من انتقال الفيروس.

ودعا وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب إلى عودة البريطانيين من الخارج، مضيفاً "ندعو بشدة المسافرين البريطانيين خارج البلاد إلى العودة لديارهم الآن بينما لا تزال هناك طرق تجارية تتيح لهم ذلك، وإذا كنت في إجازة في الخارج حان الوقت لتعود إلى بلادك الآن".

وتظهر أحدث الأرقام أن بريطانيا سجلت حتى الآن 6650 حالة مؤكدة لمرض كوفيد-19 و335 حالة وفاة.

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