كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، مساء اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" إلى 24 حالة، وعدد الإصابات إلى 290 حالة.

وقالت صحة محافظة كربلاء في بيان: إن"مصابة تبلغ من العمر 70 عاما توفيت اليوم في المستشفى التي ترقد فيها منذ الخامس عشر من الشهر الحالي"، موضحة أن "المتوفية كانت قد قدمت من إيران قبل تشخيص إصابتها بالفيروس، وكانت تعاني من أمراض مزمنة".

وأعلنت محافظة نينوى شمالي العراق، عن تسجيل أربع اصابات جديدة بالفيروس لأفراد من عائلة المصاب الأول، موضحة أن "نتائج فحوصات عائلة الصحفي مهند العنزي، تأكد بأنها موجبة وعددهم 4 ليرتفع عدد الإصابات الى 5 في محافظة نينوى".

كنا أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق تسجيل حالة إصابة جديدة في محافظة دهوك، فيما سجلت محافظة السليمانية 8 إصابات جديدة.

وأعلنت السلطات المحلية في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، عن تسجيل 11 إصابة جديدة.

Advertisements

وفي وقت سابق اليوم، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 39 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 39 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 27 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.