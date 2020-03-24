كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الأوروبي يعلن تسجيل أول حالة وفاة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البرلمان الأوروبي، مساء اليوم الإثنين، أنه سجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، موضحاً أن المتوفي من بين "العاملين الخارجيين".

وبالرغم من عدم إعلان البرلمان اسم الموظف، لكن مصدر برلماني قال لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية: إن "المتوفي إيطالي الجنسية ويعمل في قسم تكنولوجيا المعلومات في البرلمان الأوروبي".

وأصيب عدد من الموظفين داخل البرلمان الأوروبي وعلى رأسهم كبير المفاوضيين ميشيل بارنييه، وخضع المصابون إلى حجر صحي كامل، وعلق البرلمان بعض نشاطاته تفادياً لتفشي الفيروس.

وسلجت معظم البلدان الأوروبية إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا، الذي تفشي في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا وغيرها من القارة العجوز.