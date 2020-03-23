كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الأمريكية: "كورونا" أثر على درجة الاستعداد العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الإثنين، إن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، "أثر بشكل معين على درجة استعداد القوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية".

وذكر إسبر: أنه "يرى تأثيرا معيناً على درجة الاستعداد العسكري للقوات الأمريكية"، لكنه شدد على أن "البنتاغون لا يزال قادرا على تنفيذ العمليات".

وتابع: "سيكون تأثير هذه الجائحة على مدى الاستعداد القتالي ملموسا في حال تطورها بالنطاق الواسع التي يتنبأ به البعض على المدى البعيد"، لافتاً أن "انخفاض مستوى الاستعداد في الجيش الأمريكي، سيكون مرتبطا بإلغاء بعض التدريبات العسكرية، وهذا ما بدأ فعلا بالحصول بسبب الجائحة".

كما شدد على أن كل الوحدات التي سترصد بين عناصرها أعراض فيروس كورونا ستخضع لفحوصات طبية فورية.

وبحسب الإحصائية الأخيرة، سجلت بين الكوادر العسكرية الأمريكية وموظفي البنتاغون العاملين داخل الولايات المتحدة وخارجها 249 إصابة بفيروس كورونا، بينها حالة وفاة واحدة، فيما أعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق أن أكثر من 2600 من عناصرها في أوروبا يخضعون للحجر الصحي الذاتي.

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