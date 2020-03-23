إيطاليا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بـ"كورونا" إلى 6077 شخصاً

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 602 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 6077 شخصاً.

وقالت السلطات: إن "عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 63927 مصابا، شفي منهم 7432 حالة".

هذا وأفاد مصدر مطلع، بتسجيل 320 وفاة جديدة بفيروس كورونا في منطقة لومبارديا الإيطالية، ما يمثل استمرارا لتراجع وتيرة الوفيات بالعدوى في المنطقة الأكثر إصابة في البلاد، موضحاً أن عدد المتوفين تجاوز اليوم 3770 شخصا، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

ويذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد أعلن في وقت سابق، عن تعليق الإنتاج في أراضي بلاده باستثناء النشاطات الضرورية، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال كونتي: إن "ما نضحي به ونحن نلزم بيوتنا قليل جدا، مقارنة مع أداء جميع الأطباء والمشاركين في معالجة هذه الحالة الطارئة الذين يواصلون عملهم، ولكننا نعلن عن خطوة جديدة: سيتم إيقاف كل النشاطات الإنتاجية على أراضينا الوطنية باستثناء الضرورية والحيوية منها".

Advertisements

كما قرر كونتي تطبيق إجراءات العزل الصحي في كافة أراضي البلاد لتشمل فرض قيود على كل النقلات وحظر جميع التجمعات العامة.