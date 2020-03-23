كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بـ"كورونا" إلى 6077 شخصاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 602 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 6077 شخصاً.
وقالت السلطات: إن "عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 63927 مصابا، شفي منهم 7432 حالة".
هذا وأفاد مصدر مطلع، بتسجيل 320 وفاة جديدة بفيروس كورونا في منطقة لومبارديا الإيطالية، ما يمثل استمرارا لتراجع وتيرة الوفيات بالعدوى في المنطقة الأكثر إصابة في البلاد، موضحاً أن عدد المتوفين تجاوز اليوم 3770 شخصا، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
ويذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد أعلن في وقت سابق، عن تعليق الإنتاج في أراضي بلاده باستثناء النشاطات الضرورية، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقال كونتي: إن "ما نضحي به ونحن نلزم بيوتنا قليل جدا، مقارنة مع أداء جميع الأطباء والمشاركين في معالجة هذه الحالة الطارئة الذين يواصلون عملهم، ولكننا نعلن عن خطوة جديدة: سيتم إيقاف كل النشاطات الإنتاجية على أراضينا الوطنية باستثناء الضرورية والحيوية منها".
كما قرر كونتي تطبيق إجراءات العزل الصحي في كافة أراضي البلاد لتشمل فرض قيود على كل النقلات وحظر جميع التجمعات العامة.
وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 39 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 39 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 27 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة.
وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.