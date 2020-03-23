كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تسجل ارتفاع جديد في عدد الوفيات بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، مساء الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، إلى 335 شخصا، عقب تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.

كما صرحت بريطانيا، في وقت سابق من اليوم، بأنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة في إسكتلندا، في إشارة جديدة على تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

هذا وقالت منظمة الصحة العالمية: إنه "تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، من أغلبية دول العالم".

ووفق قاعدة بيانات نشرتها وكالة "فرانس برس"، اليوم، دعت السلطات حول العالم رقما مذهلا بلغ أكثر من مليار شخص في ما يربو على 50 بلدا إلى البقاء في منازلهم، سعيا لمكافحة الانتشار السريع لفيروس كورونا.

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