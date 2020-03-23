كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. السودان تفرض حظر التجول ابتداء من الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات السودانية، مساء اليوم الإثنين، أنها قررت فرض حظر التجوال في البلاد من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا ابتداء من الغد الثلاثاء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

كما تقرر وقف التنقل بين المدن السودانية ابتداءً من يوم الخميس في إجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة السودانية، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، تسجيل ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة الخرطوم، موضحة أن الإصابة تعود إلى "مواطن أجنبي في الأربعينيات من العمر، يعمل في منظمة دولية". وكان السودان، قد أعلن في وقت سابق، فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد للحد من تفشي الفيروس، وقررت السلطات إغلاق كل المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري. Advertisements