كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. السودان تفرض حظر التجول ابتداء من الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات السودانية، مساء اليوم الإثنين، أنها قررت فرض حظر التجوال في البلاد من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا ابتداء من الغد الثلاثاء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.
كما تقرر وقف التنقل بين المدن السودانية ابتداءً من يوم الخميس في إجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.
وكانت وزارة الصحة السودانية، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، تسجيل ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة الخرطوم، موضحة أن الإصابة تعود إلى "مواطن أجنبي في الأربعينيات من العمر، يعمل في منظمة دولية".
وكان السودان، قد أعلن في وقت سابق، فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد للحد من تفشي الفيروس، وقررت السلطات إغلاق كل المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري.
وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.