ONEE ينفي تعليق آداء فواتير الماء الصالح للشرب بسبب وباء كورونا

نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تعليق استخلاص فواتير الماء الصالح للشرب إلى أجل غير مسمى بسبب وباء كورونا.
ودعا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في بلاغ، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، زبناءه إلى الاطلاع على البلاغات الرسمية الصادرة عنه، وليس الأخبار التي تتداول بمواقع التواصل الاجتماعي
وأوضح المصدر ذاته أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعليق استخلاص فواتير الماء الصالح للشرب إلى أجل غير مسمى بسبب وباء كورونا، مجرد إشاعات كاذبة
وشدد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على أنه “يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية المعمول بها لمواجهة هذا النوع من الإشاعات والمغالطات”، وفقا لتعبيره.
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