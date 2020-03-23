فرنسا تُواجه كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات إلى 860 والإصابات تتجاوز 19 ألف

سُجلت 186 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في فرنسا ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد الى 860 وفاة، وفق ما أعلن عنه وزير الصحة الاثنين.

كذلك، أوضح اوليفييه فيران أنه تم إحصاء 19 ألفا و856 إصابة في فرنسا بينها 8675 نقل اصحابها إلى المستشفيات منهم 2082 في العناية المركزة.