الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1442

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1442 مريضًا، من بينهم 41 تماثلوا للشفاء و29 بحالة خطيرة و40 بحالة متوسطة.

في المقابل، أوضحت الوزارة في بيانها أن 1331 مريضًا قدرت إصابتهم بالطفيفة، فيما يخضع 346 مريضًا للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية و540 يتلقون العلاج في المنزل، و162 تم توزيعهم على الفنادق التي أعدت لاستقبال المصابين بكورونا.

جاء ذلك بالتزامن مع قرار الحكومة الإسرائيلية بتعطيل العمل بالمواصلات العامة وفرض الإغلاق الشامل على جميع المحال والمصالح التجارية، باستثناء محلات بيع المنتجات الغذائية والتموينية والصيدليات، في تصعيد لسياسة "الإبعاد الاجتماعي" التي تتبعها لمنع الاحتكاك بين المواطنين تجنبًا لتفشي الفيروس.

وعلى صلة، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أكثر من 250 طالبا إسرائيليا سيعودون يوم غد الثلاثاء، من إيطاليا، البلد الأوروبي الأكثر تضررا من انتشار الوباء، وذلك على متن رحلتي "إنقاذ" خاصتين إلى ميلانو وروما.