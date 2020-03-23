شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 33453 إصابة بكورونا و400 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن هذا هو إجمالي الحالات المسجلة لديها المصابة بمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 22 مارس آذار مقارنة مع الرقم الذي أعلنته في 20 مارس آذار.
وشملت الحالات المسجلة جميع الولايات الأمريكية الخمسين ومقاطعة كولومبيا.
وأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لا تعكس بالضرورة الحالات المسجلة بكل ولاية على حدة.
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