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أمريكا تسجل 33453 إصابة‭ ‬بكورونا و400 وفاة

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سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين 33453 حالة إصابة بفيروس بزيادة 18185 حالة عن الإحصاء السابق وقالت إن إجمالي الوفيات ارتفع من 199 إلى 400.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن هذا هو إجمالي الحالات المسجلة لديها المصابة بمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي بسبب حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 22 مارس آذار مقارنة مع الرقم الذي أعلنته في 20 مارس آذار.

وشملت الحالات المسجلة جميع الولايات الأمريكية الخمسين ومقاطعة كولومبيا.

وأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لا تعكس بالضرورة الحالات المسجلة بكل ولاية على حدة.

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