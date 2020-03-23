شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلب من طلابها في الخارج العودة خلال 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

قررت دولة الإمارات عودة الطلبة الدارسين بالخارج إلى البلاد خلال 48 ساعة وذلك كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن القرار يشمل المبتعثين من الدولة أو على حسابهم الخاص والمتواجدين حاليا في بلد الدراسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تطلب من طلابها في الخارج العودة خلال 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.