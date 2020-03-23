شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في إنجلترا إلى 303 حالات والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كرونا المستجد في المقاطعة إلى 303 حالات.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية أن 46 وفاة جديدة سُجلت اليوم في إنجلترا حدثت لأشخاص تم تأكيد إصابتهم بالفيروس في وقت سابق.
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