شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يدعو إلى هدنة من الصراعات لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

دعا سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين إلى إعلان هدنة فورية في مختلف أنحاء

العالم، لحماية المناطق التي تموج بالصراع من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وحث جوتيريش الأطراف المتحاربة إلى إنهاء "مرض الحرب ومكافحة المرض الذي يجتاح عالمنا.. وهذه المسألة تبدأ عن طريق وقف القتال في كل مكان الآن".

وذكر أنه من المهم المساعدة في فتح ممرات لتوصيل المساعدات التي تنقذ الأرواح وفتح قنوات دبلوماسية.

وأضاف سكرتير عام الأمم المتحدة أن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة، وهي النساء والأطفال والمعاقين والمهمشين والنازحين، يواجهون أعلى المخاطر لتكبد خسائر فادحة من كوفيد 19"، مشيرا إلى إنهيار الأنظمة الصحية واستهداف العاملين في المجال الطبي في كثير من الأحيان.