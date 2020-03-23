افاد مصدر امني، الاثنين، بأنه تم اغلاق قضاء بلدروز بالكامل وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية اغلقت قضاء بلدروز في محافظة ديالى بالكامل". واضاف ان "ذلك جاء بعد ان شهد القضاء تسجيل اصابة بفايروس كورونا".

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