المنافذ الحدودية تعلن ضبط سبع عجلات بدون إجازات استيراد في منفذ أم قصر

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هيئة المنافذ الحدودية/ منفذ أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة تمكن من ضبط (7) عجلات غير مستوفية لشروط استيرادها ومخالفة للتعليمات الجمركية".

وأَضافت الهيئة، أن "عملية الضبط تمت خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملاتها الكمركية تبين عدم وجود إجازة استيراد في كل معاملة وهذا مخالف للضوابط والتعليمات".



وتابع، "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".