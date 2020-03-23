ترامب يعلن الوصول إلى لقاح جديد لفيروس كورونا.. صورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دواء جديد لفيروس كورونا سيتم استخدامه غدًا في بعض المناطق الأمريكية.



ونشر “ترامب” على حسابه على “تويتر” خبر لدواء “هيدروكسي كلوروكين” وعلق عليه: “نتيجة مبكرة رائعة لدواء سيبدأ غدًا في نيويورك وأماكن أخرى”.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه كان يوجه إدارة الأغذية والأدوية FDA بإجراء اختبار سريع لهيدروكسي كلوروكوين وعقار مرتبط بالكلوروكين كعلاج لـ COVID-19.

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ودعا ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر الجهات المعنية للعمل على هذا الدواء وطرحه في الأسواق فورا لعلاج الناس.

وتشير عدة مصادر إلى أن التركيبة التي تحدث عنها ترامب هي عبارة عن مزيج من دواء مخصص لعلاج الملاريا، ومضاد حيوي، يعتقد البعض بقدرتهما على علاج عدوى فيروس كورونا المستجد والتغلب عليه.

واستشهد الرئيس الأمريكي بمعلومات أوردتها دراسة فرنسية بهذا الشأن، تم نشرها في صحف طبية عريقة.

ولا تزال الدراسة التي شملت 20 مصابا بعدوى فيروس كورونا في مراحلها الأولية، إلا أنها تبدو واعدة.

وكان الدواء قد استخدم لعلاج مرضى بكورونا في الصين وفرنسا، ورغم إمكانياته، قال العلماء: إنه لا يزال بحاجة لمزيد من التجارب التي ستحدد إن كان علاجا آمنا أم لا.