تعليق إقامة الصلوات في جميع مساجد ومصليات البحرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

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أعلنت الأوقاف السنية البحرينية تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها اعتبارًا من صلاة المغرب اليوم وحتى إشعار آخر.

وحسب "الوطن" البحرينية، قالت الأوقاف في بيان إنه "استنادًا إلى رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعملاً بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والتزاماً بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، وفي ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) ومنها منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة، تعلن إدارة الأوقاف السنية عن تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها، اعتباراً من صلاة المغرب من اليوم الاثنين وحتى أشعر آخر". وأهابت الإدارة بالمصلين أن "يلتزموا بهذا الواجب، ويحافظوا على أداء الصلاة في بيوتهم وأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لصرف البلاء، ويحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والسلامة والعافية، وأن يمن على جميع المرضى بالشفاء العاجل".