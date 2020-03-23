شكرا لقرائتكم مدير منظمة الصحة العالمية يطالب بالهجوم على كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للمنظمة تيدروس ادانوم غيبريسوس، الاثنين، أن التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل إجراءات دفاعية ضد جائحة كورونا، لكن علينا الهجوم على الفيروس عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

وقال إن وتيرة انتشار جائحة كورونا تتسارع، حيث تم الإبلاغ الآن عن أكثر من 300 ألف حالة إصابة بكورونا تقريبا، ولكن العالم "قادر على تغيير مسار الوباء".

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وكشف أنه سيتحدث مع قادة مجموعة العشرين هذا الأسبوع، وسيطلب منهم العمل سويا لزيادة إنتاج معدات الوقاية.

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بمنح الأولوية للطواقم الطبية حتى لا يموت الكثير من الناس.

وأشار إلى أن "استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعلاج فيروس كورونا قد يعطي أملا زائفا".