"وجد شعره بالمصحف وشربها بالماء للشفاء من كورونا".. الإفتاء: خرافات وعلينا إتباع تعليمات الصحة

علقت دار الإفتاء المصرية على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي لقصة تدعي بأن من يجد شعره في المصحف في سورة البقرة يضعها في الماء ويشربها فهي شفاء من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وأضافت «الإفتاء» في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الاثنين، «ننبه على أن هذا الأمر من الخرافات وعلى كل مواطن أن يتبع التعليمات الصحية الموضحة من وزارة الصحة وأن لا يلتفت إلى مثل هذه الخرافات».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عاما، ومواطن يبلغ من العمر 80 عاما، ومواطن يبلغ من العمر 73 عاما، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاما.

ويبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.