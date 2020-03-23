وزارة التربية الاماراتية: لعودة جميع الطلبة الدارسين خارج الدولة حفاظاَ على سلامتهم

قررت ​وزارة التربية​ والتعليم الاماراتية "عودة جميع الطلبة الدارسين خارج ​الدولة​، سواء المبتعثين من أي جهة ابتعاث أو على حسابهم الخاص والموجودين حاليا في بلد الدراسة إلى البلاد خلال 48 ساعة، وذلك بالتنسيق مع جهات الابتعاث والملحقيات والسفارات في بلد الدراسة، وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة الطلاب الدارسين بالخارج، وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني والرامية إلى مواجهة ​فيروس كورونا​".

هذا وأعلنت الناطقة باسم ​القطاع الصحي​ في ​الإمارات​، فريدة الحوسني، ان "حالة من الحالات المعلنة اليوم كانت عائدة من السفر لم تلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور الفحص الطبي، تسبب في نقل العدوى إلى 17 حالة".