الرئيس الجزائري يعقد اجتماعا مع المجلس الأعلى للأمن لبحث تطور وباء كورونا

اعلنت ​الرئاسة الجزائرية​ عن "عقد الرئيس ​عبد المجيد تبون​ اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن بمقر ​رئاسة الجمهورية​، بهدف دراسة ومتابعة تطور ​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد". ودعا تبون خلال ترأسه لأشغال الاجتماع الدوري ل​مجلس الوزراء​، الى "تسخير مبلغ 100 مليون ​دولار​ للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية، وأجهزة التحليل الكيمياوي بالعدد الكافي، اضافة الى التعامل بشدة مع المخالفين للتعليمات حفاظاً على سلامة المواطنين"، مبينا أن للمواطن "مسؤولية أساسية في الانضباط واحترام إجراءات ​الوقاية​"، موضحاً أن ​الدولة​ "تستعد لكل الاحتمالات لمنع ومحاربة تفشي الوباء والذي أكد أنه سيتم التغلب عليه بالهدوء والتضامن والانضباط والصبر".

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