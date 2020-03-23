وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة بشرق ليبيا: فرض حظر للتجول لمنع انتشار فيروس كورونا

أصدر وزير الداخلية ب​الحكومة​ المؤقتة في ​شرق ليبيا​ إبراهيم بوشناف، قراراً بـ"حظر التجول اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الجمعة في البلاد، وذلك في إطار الإجراءات لمنع انتشار ​فيروس كورونا​".

بدوره أكد رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، أن "هذه الإجراءات رغم قسوتها إلا أنها من أجل سلامة أبناء الشعب الليبي"، مشيرا إلى أنه "لا يرغب أن تتحول بلاده للنموذج الإيطالي الذي يعاني بسبب انتشار الوباء بشكل كبير"، مشددا على "أهمية التكافل الاجتماعي بين المواطنين الليبيين".