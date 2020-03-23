أعلن رئيس المجلس السيادي السوادني عبد الفتاح البرهان، عن "إنشاء صندوق قومي للدعم لمجابهة مخاطر أزمة كورونا، والصندوق سيكون مفتوحاً لجميع أبناء الوطن في الداخل والخارج للإسهام في تحقيق أهدافه"، مؤكداً أنه "يضع إمكانيات الدولة تحت تصرف اللجنة المختصة لمجابهة جائحة كورونا، فضلاً عن وضع كل إمكانيات القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى تحت تصرف اللجنة".
ولفت البرهان الى ان "ظروف البلاد الاقتصادية والصحية لا تحتمل أي تبعات لانتشار المرض"، داعياً جميع المواطنين للـ"تحلي بأعلى درجات المسؤولية للخروج من المرحلة التي وصفها بالعصيبة، ويجب الابتعاد عن التعامل العفوي والالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية والأمنية للحد من انتشار العدوى".
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: إنشاء صندوق قومي للدعم لمجابهة مخاطر أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.