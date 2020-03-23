البرهان: إنشاء صندوق قومي للدعم لمجابهة مخاطر أزمة كورونا

أعلن رئيس المجلس السيادي السوادني ​عبد الفتاح البرهان​، عن "إنشاء صندوق قومي للدعم لمجابهة مخاطر أزمة ​كورونا​، والصندوق سيكون مفتوحاً لجميع أبناء الوطن في الداخل والخارج للإسهام في ​تحقيق​ أهدافه"، مؤكداً أنه "يضع إمكانيات ​الدولة​ تحت تصرف اللجنة المختصة لمجابهة جائحة كورونا، فضلاً عن وضع كل إمكانيات ​القوات​ المسلحة والقوات الأمنية الأخرى تحت تصرف اللجنة".

ولفت البرهان الى ان "ظروف البلاد الاقتصادية والصحية لا تحتمل أي تبعات لانتشار المرض"، داعياً جميع المواطنين للـ"تحلي بأعلى درجات المسؤولية للخروج من المرحلة التي وصفها بالعصيبة، ويجب الابتعاد عن التعامل العفوي والالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية والأمنية للحد من انتشار العدوى".