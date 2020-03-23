رئيس قبرص يعلن إغلاق البلاد وحظر حركة المدنيين إلا للضرورة بسبب الكورونا

أعلن الرئيس القبرصي ​نيكوس أناستاسياديس​، عن "إغلاق البلاد حتى 13 نيسان المقبل، وحظر لحركة المدنيين ما لم يكن هناك ضرورة مطلقة منذ يوم الثلاثاء، وذلك للحد من انتشار فيروس الكورونا".

هذا وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، عن "تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا في العالم، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 300 ألف حالة إصابة بكورونا من كل دول العالم تقريبا"، داعياً إلى ضرورة "اتخاذ إجراءات فعالة ضد الوباء، دون الاكتفاء بخطوات وقائية وحدها"، لافتاً إلى أن "التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل إجراءات دفاعية ضد جائحة كورونا، لكن علينا الهجوم".