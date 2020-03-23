السلطات الفرنسية: تسجيل 186 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات في فرنسا عن "تسجيل 186 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وبذلك يكون العدد الاجمالي قد بلغ 860 حالة"، مشيرة الى ان "حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد وصلت الى 19856 حالة".
هذا وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، عن "تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا في العالم، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 300 ألف حالة إصابة بكورونا من كل دول العالم تقريبا"، داعياً إلى ضرورة "اتخاذ إجراءات فعالة ضد الوباء، دون الاكتفاء بخطوات وقائية وحدها"، لافتاً إلى أن "التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل إجراءات دفاعية ضد جائحة كورونا، لكن علينا الهجوم".
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