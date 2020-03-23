أكد عضو كتلة "​تيار المستقبل​" النائب ​هادي حبيش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في الظروف الاستثنائية يعلق العمل بحرفية القوانين وتحل مكانها نظرية الظروف الاستثنائية"، داعياً ​الحكومة​ الى "اتخاذ قرار بالطلب من ​البلديات​ صرف اموالها لدعم المحتاجين اولاً".

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كانت هذه تفاصيل خبر حبيش: على الحكومة اتخاذ قرار بالطلب من البلديات صرف اموالها لدعم المحتاجين اولاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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