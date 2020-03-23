علقت بلدية بياقوت - المتن في على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من خبر حول إصابة عدة أشخاص بفيروس كورونا في منطقة بياقوت وتناوله بشكل غير دقيق".
واشارت في بيان الى "وجود إصابة واحدة مؤكدة، وهي من سكان البلدة، علما أن المصاب كان في بلدته بقضاء البترون عندما ظهرت عليه عوارض الاصابة، ثم نقل مباشرة إلى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي. وبادرت البلدية إلى وضع عائلته في الحجر المنزلي الالزامي وتجرى الفحوص اللازمة للتأكد من سلامته".
ولفتت إلى أنه "في خصوص الشرطي البلدي، تم التأكد من إصابة شقيقه الذي يسكن خارج نطاق بلدية بياقوت. ولذلك، تقوم البلدية بإجراء الفحوص اللازمة للشرطي البلدي ولكل جهاز الشرطة للتأكد من سلامتهما واتخذت الاجراءات اللازمة"، طالبةً من الاهالي "اتخاذ الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سلامتهم على أن تعلمهم بأي طارئ".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بياقوت في المتن: لدينا مصاب واحد وعائلته في الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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