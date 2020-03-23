أكد النائب السابق ​مصباح الأحدب​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي أن "‏صندوق وطني مستعجل يؤمن حاجات المواطنين في الحجر المنزلي بات مطلبا وطنيا ملحا، وعلى الحكومة تأمينه بأسرع وقت ممكن لإدارة الكارثة. وإلا لن يستطيع أحد ولا حتى كورونا، أن يردع أي ثورة جياع أو انفجار اجتماعي، لاسيما في المناطق الأكثر فقرا ك​طرابلس​".

تجدر الإشارة إلى أن ​لبنان​ يعاني من أزمة إقتصادية حادة ترافقت مع بداية تفشي ​فيروس كورونا​ حيث سجل لبنان 4 حالات وفاة بالإضافة إلى تسجيل 168 إصابة مثبتة مخبرياً.