النشرة: اطفاء حريق اسلاك كهربائية على عامود الكهرباء في طريق السكة بوسط صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان "عناصر اطفاء صيدا اخمدوا حريق اسلاك كهربائية على عامود ​الكهرباء​ في طريق السكة الملاصق لمنزل الترياقي في وسط صيدا".

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