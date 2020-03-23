كنعان: تركنا مجالاً للبلديات لكي تساهم في قضايا صحية واستشفائية

أكد رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "تفسير المادة 32 من موازنة 2020، مساهمات ​البلديات​ تجوز للامور الرعائية والصحية والاستشفائية تحت سقف صلاحياتها خصوصا في ظرف الكارثة الوطنية التي فرضها ​الكورونا​"، موضحاً انه "تركنا مجالاً للبلديات لكي تساهم في قضايا صحية واستشفائية"، داعياً "المحافظين والقائمقامين والبلديات الى أخذ العلم بذلك، وتقديم المساعدات في النطاق البلدي وضمن صلاحياتهم".

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