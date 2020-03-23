حملة الدفاع عن المودعين: سنواجه اي محاولة لاستغلال الوضع للمس بحقوق المودعين

أكدت حملة الدفاع عن المودعين، في بيان، اته تم "تسريب مؤخرا مسودة مشروع قانون لتنظيم وقوننة القيود المصرفية والعمليات المصرفية، والمسودة المقترحة مشوبة بجملة من المخالفات والانتهاكات الصارخة لحقوق المودعين وللدستور اللبناني الذي يبقى الضابط لأية قوانين أو تدابير بحيث لا يجوز مخالفته تحت أي ظرف من الظروف، وكما أن حملة الدفاع عن المودعين ترفض رفضا مطلقا إصدار قانون لا تؤخذ فيه ملاحظات المودعين وهواجسهم في عين الاعتبار، وكما ترفض إصدار أي قانون لا يحمي بشكل واضح ودائع المودعين"، محذرة بأن المضي بـ"مثل هكذا مشروع من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مالية واقتصادية واجتماعية لا تحمد عقباها، وسوف تتعامل معها الحملة بالشكل المناسب".

وتمنت الحملة في ظل الظروف التي تواجهها البلاد وتفشي الوباء الفتاك "​كورونا​" على "الجميع اتخاذ كافة تدابير ​الوقاية​"، مشيرة الى انه "في ظل أزمة الوباء، تظهر أهمية المحافظة على ودائع المواطنين وعدم المس بها لا وبل تحريرها بالكامل من القيود غير القانونية المفروضة عليها من قبل ​المصارف​، وذلك لكي يتمكنوا من مواجهة ​الأزمة​ الاقتصادية التي تشتد خناقا"، موضحة "رفضها لا وبل مواجهتها لأي محاولة مشبوهة لاستغلال الوضع الراهن لتمرير أية إجراءات أو تدابير ماسة بحقوق المودعين".