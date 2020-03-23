مصلحة الابحاث العلمية: استعمال المبيدات الزراعية للتعقيم لا فعالية له

اشارت ​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​ في بيان ان بعض الجهات تقوم باستعمال مبيدات زراعية للتعقيم، تود المصلحة أن توضح أن "المبيدات تقتل الحشرات بواسطة جهازها التنفسي أو العصبي، و​فيروس كورونا​ ليس له اي جهاز تنفسي أو عصبي، لذا لا فعالية للمبيدات الزراعية على فيروس كورونا".

وأكدت المصلحة أنه "عندما يتم رش المبيدات على جميع الطرقات وقرب محال الخضار والمواد الاستهلاكية، فإن هذه الخضار والمواد الاستهلاكية تتلوث بالمبيدات مما يؤدي الى أمور سيئة نحن بغنى عنها في ظل فيروس كورونا، ويتوجب مراجعة اللجنة الرسمية الوزارية لمكافحة الكورونا لتبيان المواد المسموح استعمالها في التعقيم".