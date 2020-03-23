نعمة: سنناقش الكابيتال كونترول الخميس وكان يجب أن يقر منذ زمن

أعلن وزير الإقتصاد ​راوول نعمة​ أن ​مجلس الوزراء​ سيناقش الخميس موضوع الكابيتال كونترول، معتبراً أنه "كان يجب أن يقر قانون الكابيتال كونترول منذ زمن، وكان رئيس الوزراء ​حسان دياب​ قد طلب من الوزراء الإطلاع عليها وتقديم الملاحظات".

وأشار نعمة إلى أن "​حظر التجول​ أو التعبئة العامة أو أي خطوة تحتاج إلى مساعدة الناس، ويجب على ​القوى الأمنية​ إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات الحكومة"، معتبراً أن "ال​سوبرماركت​ أفضل من المحال الصغيرة لأن مساحتها أكبر ونسبة الإقتظاظ فيها أقل"، مؤكداً أنه "مر بسوبرماركت ولاحظ إلتزام ووقاية"، مشيراً إلى أن "على السوبرماركت أن تفتح أكثر وقت ممكن حتى تلبي طلبات المواطنين من دون زحمة".

وشدد وزير الإقتصاد "اننا ملتزمون بمهلة المئة يوم للخطة الإنقاذية، ويجب أن لا يكون هناك تسرع بالقرارات، موضحاً أن "المستشار المالي يدرس جميع الإحتمالات والظروف".