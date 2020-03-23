وليد الخوري: إن لم يلزم اللبنانيون منازلهم قد نشهد حظر تجول كُلّي

أشار النائب ​وليد الخوري​ إلى "اننا في ​لبنان​ أعلنّا إجراءات لمواجهة ​فيروس كورونا​ قبل الكثير من الدول في العالم"، معتبراً أنه "إذا بقينا نشهد عدم إلتزام من قبل البعض، قد نصل إلى مرحلة ​حظر التجول​ بشكل نهائي إلا للممرضين والأطباء و​القوى الأمنية​، وعدم الإنضباط قد يؤدي إلى إتخاذ القرار خلال 48 ساعة أي لجلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الخميس، وأعتقد أنه يمكن إتخاذ قرار حظر التجول من دون إعلان التعبئة العامة".

وأكد خلال حديث تلفزيوني أن "الفيروس ينتقل عبر الأشياء وبالتالي فإن هذا الأمر خطير جداً يستدعي عدم الخروج من المنزل لأن الفيروس لا ينتقل فقط عبر الإتصال البشري"، مشدداً على أن العدد المثبت مخبرياً في لبنان البالغ 168 إصابة قد يكون مضاعفاً بعديد من مرات إلا أنهم لم يخضعوا للفحوصات أو حتى لم تظهر عليهم عوارض المرض".

وأوضح النائب الخوري إلى أن "الأرقام تظهر عدم تعاون من جميع الناس بالإضافة إلى عدم وجود تجهيزات كافية في المستشفيات مما قد يؤدي إلى إصابة الكادر الطبي، والمرحلة تتطلب اتخاذ خطوات صارمة من قبل القوى الأمنية "، مؤكداً أن شخص واحد سيعدي شخصين ونصف بالحد الأدنى، وبعد 7 أيام ستصل العدوى إلى 3500 شخص، ويتضاعف مع مرور الوقت والإختلاط، وبالتالي فهذا أمر خطير جداً حصل في ​الصين​ يجب أن نتعلم منه في لبنان".