أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​، في بيان، انه "أثناء قيام دورية من مخفر ​النبي شيت​ في وحدة الدرك الإقليمي بمراقبة المحال والمؤسسات التجارية للتأكّد من التزامها بالإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار ​فيروس كورونا​، وتنفيذاً لقرار ​مجلس الوزراء​ بالتعبئة العامة، جرى ضبط أحد المصانع، لا يتقيّد مالكه بهذه الإجراءات، بل يقوم بتشغيل 31 عاملاً من الجنسيتين السورية والبنغلادشية.، وخُتم المعمل بالشمع الأحمر، بعد تنظيم ​محضر ضبط​ بحق المالك، كما جرى التنسيق مع المعنيين في ​وزارة الصحة​ لإجراء الكشف اللازم على العمّال، لمعرفة ما إذا كان أحد منهم مصاباً بفيروس كورونا، وذلك بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن تختم بالشمع الأحمر مصنعاً مخالفاً لقرار التعبئة العامة في سرعين البقاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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