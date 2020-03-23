الجيش والدفاع المدني وشرطة البلديات واصلوا اجراءاتهم بالبقاع ضد كورونا

أفادت معلومات صحفية، عن ان عناصر الدفاع المدني في البقاع واصلت بمساعدة البلديات رش وتعقيم القرى وقاية من فايروس كورونا، وقد تم تعقيم قرى التويتي والكرمة وتربل ورعيت ورياق حوش حالا وعلي النهري ومجدل عنجر وبر الياس، على أن تستكمل عملية التعقيم كامل بلدات البقاع الاوسط وستمتد الحملة الى قرى البقاع الغربي.
كما واصلت عناصر فوج التدخل السادس في الجيش ومديرية المخابرات اجراءاتهم المشددة لتطبيق مفاعيل ومقررات التعبئة العامة، حيث انتشرت العناصر على طول الطرقات الرئيسية في قرى البقاع الأوسط وسير دوريات مؤللة وراجلة داخل احياء البلدات واقام حواجز تنبيهية توعوية وتحذيرية، ونفذت عناصر الشرطة البلدية لكافة البلديات مع متطوعين من ابناء البلدات حملات تعقيم للسيارات والكشف الحراري على الركاب، وشددوا على ضبط حالات التنقل وتطبيق الحجر المنزلي الالزامي، لمنع انتشار فيروس كورونا.
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