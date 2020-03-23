التعليم الأساسي: لدعم المستشفيات الحكومية وتقديم المساعدة للمحتاجين

اكدت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، ان "ما يحصل من انتشار لوباء الكورونا والذي عجزت عن مكافحته كبرى الدول في العالم، يستدعي التكاتف وتشابك الأيدي والتكافل الإجتماعي والإنساني، فلبنان اليوم بحاجة الى بنيه".
ودعا رئيس الرابطة في بيان "الزملاء والزميلات إلى مد يد العون والمساهمة ولو بالجزء اليسير في دعم المستشفيات الحكومية أو التبرع لمصلحة لجنة مكافحة الوباء التي أنشأتها وزارة الصحة أو تقديم المساعدة العينية للمحتاجين المتعففين ولا سيما ذوي القربى منهم، وكل في نطاقه الجغرافي".
كما دعا "الحكومة الى تشديد المراقبة على الأسعار لا سيما تلك التي تشكل احتياجات المرحلة وتشكل عبئا على الناس يضاف الى أعباء الحياة، وإلى تأمين الانترنت السريع والمجاني للطلاب والمعلمين لمواكبة عملية التعليم عن بعد".
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