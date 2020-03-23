التعليم الأساسي: لدعم المستشفيات الحكومية وتقديم المساعدة للمحتاجين

اكدت رابطة معلمي ​التعليم الأساسي الرسمي​ في ​لبنان​، ان "ما يحصل من انتشار لوباء ​الكورونا​ والذي عجزت عن مكافحته كبرى الدول في ​العالم​، يستدعي التكاتف وتشابك الأيدي والتكافل الإجتماعي والإنساني، فلبنان اليوم بحاجة الى بنيه".

ودعا رئيس الرابطة في بيان "الزملاء والزميلات إلى مد يد العون والمساهمة ولو بالجزء اليسير في دعم ​المستشفيات الحكومية​ أو التبرع لمصلحة لجنة مكافحة الوباء التي أنشأتها ​وزارة الصحة​ أو تقديم المساعدة العينية للمحتاجين المتعففين ولا سيما ذوي القربى منهم، وكل في نطاقه الجغرافي".

كما دعا "​الحكومة​ الى تشديد المراقبة على الأسعار لا سيما تلك التي تشكل احتياجات المرحلة وتشكل عبئا على الناس يضاف الى أعباء ​الحياة​، وإلى تأمين الانترنت السريع والمجاني للطلاب والمعلمين لمواكبة عملية التعليم عن بعد".