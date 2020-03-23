شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى للمواطنين: خليكم فى البيت واللى عنده مشكلة يبعتها على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سمير البطيخى، إن بقاء المواطنين فى منازلهم لحين الانتهاء من حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا أمر ضرورى لا خلاف عليه، وعلى جميع المواطنين تنفيذ التعليمات بشكل كامل، متابعا:" أنا أتواصل مع كافة المسئولين التنفيذيين والمواطنين من خلال مواقع التواصل وآليات التواصل الحديثة لحل المشاكل وفى نفس الوقت لتطبيق تعليمات الحكومة بشأن عدم مغادرة المنازل".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات من شأنها التصدي لهذا الوباء، وعلى المواطنين مساندة الحكومة فى هذا الأمر، خاصة وأن هناك حزمة من القرارات خاصة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجات والعمالة غير المنتظمة، وهذا بدوره يساهم فى تخفيف الأعباء الاقتصادية التى قد تلحق البعض جراء فيروس كورونا، ولابد أن يقابل هذه الإجراءات تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية، والإجراءات الاحترازية.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن وسائل التكنولوجيا الحديثة لها دور كبير فى تسهيل التواصل بين المواطنين، وخلال الفترة الأخيرة تم الاعتماد عليها كوسيلة أساسية فى التواصل بين المواطنين والجهة التنفيذية، وجميع التنفيذيين أصبحوا يتعاملون من خلالها فى تلقى وحل المشاكل، وهذا بدوره يساهم فى قضاء الكثير من المصالح دون الذهاب إلى المصالح الحكومية.

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يذكر أن مستخدمو موقع تويتر طالبو بضرورة بقاء المواطنين في منازلهم من أجل سلامتهم وتحصين المجتمع في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل، الذى أودى بحياة آلاف من مختلف بلدان العالم، والابتعاد عن الشائعات التي تنتشر على السوشيال ميديا، كما تمنى البعض الابتعاد التام عن السخرية، حيث كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية وبتعليق العروض التى تٌقام في دور السينما والمسارح.