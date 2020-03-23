شكرا لقرائتكم خبر عن صور.."الحرية المصرى" يشكل فرقاً لتعقيم المساجد والمحال داخل شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم شباب وكوادر حزب الحرية المصرى، حملة توعية موسعة وتعقيم المساجد والمحلات والأماكن العامة التى يتردد عليها المواطنون وذلك على مستوى منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، إضافة الى قيامهم بتوزيع مطبوعات التوعية على المنازل والمواطنين بمخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وأكد الهامى فرج، أمين شباب شبرا الخيمة بحزب الحرية المصرى أن شباب وكوادر الحزب قاموا بهذه الحملة فى ضوء الخطة الشاملة التى وضعها حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب لمساندة ودعم اجهزة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا والوقاية منه، مشيرا الى انه لم يكن يتخيل التفاعل الكبير من جماهير وأهالى شبرا الخيمة مع مبادرة الحزب.

Advertisements

وقال " فرج " لقد انضم اهالى شبرا متطوعين فى دعم حملة الحزب لتعقيم وتطهير الأماكن العامة والمساجد، موجها التحية والتقدير لجماهير واهالى شبرا الخيمة على وعيهم الكبير بمخاطر فيروس كورونا ومساندتهم لجهود الدولة فى مواجهة هذا الوباء الخطير وقد اشرف على تنفيذ الحملة احمد نور امين مساعد الشباب وهانى الحسينى امين الاتصال السياسى بشبرا الخيمة وفاتن فؤاد امينة المرأة ومحمد جلال امين الخدمات و اسراء الخولى وعدد من شباب الحزب .