شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب النواب توعية المواطنين بدوائرهم:البقاء فى المنازل ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب بسام فليفل، بمزيد من حملات التوعية للمواطنين حول أهمية بقائهم فى منازلهم طوال الفترة التى أعلنت عنها الجهات التنفيذية، وعدم مغادرتها، وخطورة عدم تنفيذ التعليمات وحزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنتها وزارة الصحة وكافة الوزارات المعنية، مطالبا أعضاء البرلمان أن يكون لهم دور كبير فى توعية المواطنين فى دوائرهم وذلك من خلال تدشين صفحات عبر مواقع التواصل لتوعيتهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، إلى أنه دشن عدد من صفحات التوعية عبر مواقع التواصل، بالإضافة لتوفير عدد من السيارات التى تجوب الشوارع بدائرة نبروة وطلخا بمحافظة الدقهلية، لتوعية المواطنين والفئات البسيطة، وإرشادهم حول كيفية الاستفادة من حزمة القرارات لصالح العمالة غير المنتظمة، والأسر المتضررة من فيروس كورونا، لضمان بقاء المواطنين فى المنازل وعدم مغادرتها.

وناشد عضو البرلمان، المواطنين البقاء فى منازلهم، وتنفيذ تعليمات مؤسسات الدولة، مؤكدا ان هذا الإجراء مؤقت وفى حال الالتزام تعود الحياة لطبيعتها سريعا، وفى حال عدم الالتزام سيتحول الأمر لكارثة حقيقية، وإهدار الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الإطار، متابعا:" علينا أن نكون متكاتفين ويد واحدة خلف الدولة من أجل الحفاظ على أرواحنا وفى نفس الوقت القضاء على هذا الفيروس والوباء العالمى، الذى أصبح يشكل خطورة مباشرة على المواطنين ".

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الجدير بالذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قاد حملة موسعة بمنطقة العتبة إخلائها من الباعة الجائلين، لمنع التجمعات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يرافقه عدد كبير من قيادات المحافظة واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، وشملت الحملات إخلاء العتبة والموسكي من الباعة الجائلين خوفاً من تفشى فيروس كورونا، وتم غلق كل منافذ البيع غير الرسمية والبقاء فقط على المحال التجارية.