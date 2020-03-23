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الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الاثنين، حملة توعية للوقاية من Covid 19 تعتمد فيها على خريجيها ومتدربيها ومدربيها بالإضافة إلى موظفيها لنشر الوعي بين عدد كبير من الأشخاص على أرض الواقع ومواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات عن الفيروس ووسائل الوقاية منه، وذلك لمنع إنتشاره في الوقت الحالي.

 

تعتمد فكرة الحملة علي مشاركة كل شخص بصورة له أثناء قيامه بالعادات الصحية السليمة للوقاية من الفيروس وهي إرتداء الكمامة والقفازات الطبية، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وتطهير المكاتب والأسطح الصلبة بالكلور ووسائل التطهير، وعدم التحية باليد أو التقبيل، وتنشرها الأكاديمية على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لها تحت هاشتاج #هنساعدمصر و #هنساعدبلدنا.

 

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وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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