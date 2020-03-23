شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الاثنين، حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد Covid 19 تعتمد فيها على خريجيها ومتدربيها ومدربيها بالإضافة إلى موظفيها لنشر الوعي بين عدد كبير من الأشخاص على أرض الواقع ومواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات عن الفيروس ووسائل الوقاية منه، وذلك لمنع إنتشاره في الوقت الحالي.

تعتمد فكرة الحملة علي مشاركة كل شخص بصورة له أثناء قيامه بالعادات الصحية السليمة للوقاية من الفيروس وهي إرتداء الكمامة والقفازات الطبية، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وتطهير المكاتب والأسطح الصلبة بالكلور ووسائل التطهير، وعدم التحية باليد أو التقبيل، وتنشرها الأكاديمية على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لها تحت هاشتاج #هنساعدمصر و #هنساعدبلدنا.

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وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.