كشف الداعية رضوان بن عبد السلام، اليوم الاثنين، أن عناصر الأمن بتطوان استدعته على إثر شكاية قدمت ضده، تتهمه بالتحريض.
وأضاف الداعية الشهير، في فيديو، نشره، مساء اليوم، على صفحته في فايسبوك، أن الأبحاث، التي قامت بها ولاية أمن تطوان، برأته من ارتكاب أفعال، اتهمه بها مجموعة من المحامين، في شكاية ضده، وضد أشخاص آخرين، بتهمة تحريض الناس على الخروج إلى الشارع في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وقال رضوان بن عبد السلام إن ولاية الأمن تأكدت، من خلال الاستماع إليه، من أن التهم المنسوبة إليه في الشكاية لا أساس لها من الصحة، وأن الشكاية وضعها محامون ضده، وضد أشخاص آخرين.
وتبعا إلى ذلك، أكد بنعبد السلام أنه يعتزم اللجوء إلى السبل القانونية لإعادة الاعتبار، وتقديم شكاية ضد كل من اتهمه، وشهر به في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا واضعي الشكاية.
وكان 4 محامون، وهم عبد الفتاح زهراش، ومحمد لحبيب حاجي، وعائشة الكلاع، ومحمد الهيني، قد وجهوا شكاية ضد كل من رضوان بن عبد السلام، والراقي أشرف الحياني، بتهمة تحريض الناس على الخروج، ومخالفتهم أوامر حالة الطوارئ الصحية، إلا أن ثبوت براءتهما، جعل المحامين المذكورين متهمين بدورهم بالتشهير.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما تم الاستماع إليه من قبل الأمن.. الداعية بنعبد السلام يقلب الطاولة على محامين اتهموه بالتحريض ويجرهم إلى القضاء – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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