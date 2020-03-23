إيطاليا تتعافى من كورونا وحيدة.. تراجع عدد الوفيات إلى 602 خلال 24 ساعة

أعلنت إيطاليا، اليوم الاثنين، وفاة 602 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6077.
وأفادت وسائل إعلام إيطالية أنه تم تسجيل 320 وفاة جديدة بفيروس كورونا في لومبارديا فقط، بينما تجاوز عدد المتوفين، اليوم، 3770 شخصا.
.وأفادت تقارير إعلامية، وإحصائيات رسمية بأن 100658 مصابا تعافوا من فيروس كورونا في مختلف دول العالم
جدير بالذكر أن عدد المصابين بكورونا في العالم بلغ 360669 إلى حد الآن، وتوفي منهم 15491 شخصا.
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