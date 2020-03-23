“فاس مكناس” تتصدر عدد الإصابات بكورونا بـ35 حالة تليها “الدار البيضاء سطات” بـ34

كشفت معطيات وزارة الصحة، المعلن عنها في تصريح صحافي، لمحمد اليوبي، مدير الأوبئة بالوزارة، عن التوزيع الجديد لحالات الإصابة بفيروس كورونا، المسجلة بالمغرب حتى الساعة السادسة من مساء الإثنين.

وقال اليوبي، إنه من مجموع الـ143 حالة المسجلة حاليا، توجد 34 حالة إصابة بجهة فاس مكناس، ثم 34 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، وفي المرتبة الثالثة جهة الرباط سلا القنيطرة 32 حالة.

وتوجد 15 حالة بجهة مراكش آسفي، و9 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم 7 حالات بالجهة الشرقية، و6 حالات بجهة سوس ماسة، و3 حالات بجهة بني ملال خنيفرة.

وبجهة درعة تافلالت سجلت حالة واحدة، كما تم تسجيل حالة ولحدة أيضا بجهة كلميم واد نون.

وبحسب وزارة الصحة، تم لحد اليوم، تتبع ومراقبة 2798 مخالطا، لمصابين بفيروس كورونا، لازال منهم قيد التتبع والمراقبة 2117 شخصا، 582 شخصا منهم، لازالوا في فترة الرصد والتتبع الطبي.

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وأوضح المسؤول في الوزارة، أن من بين المخالطين المشتبه في إصابتهم بكورونا، أظهرت التحاليل أن 22 منهم مصابون بالفيروس.

وأعلن مدير الأوبئة، أن حالات الوفيات لازالت مستقرة، منذ أمس، مسجلة اربع حالاتة وفاة لحد الآن.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن خمس حالات، بينما توفي أربع أشخاص.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.