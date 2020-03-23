الشوبي وكتاب وشعراء مغاربة في حملة عربية لرفع الحصار الأمريكي عن إيران

انضم شعراء، وفنانون، وأدباء مغاربة، إلى حملة رفع الحصار عن الشعب الإيراني، ومدّه بالمستحضرات” الطبية”، في ظل نداء أطلقه فنانون، وكتاب إيرانيون، تزامنا مع تفشي وباء كورونا في بلادهم.

وشارك الشوبي على حسابه الفايسبوكي، مساء أمس الأحد، منشورا تضامنيا يحمل توقيعات فنانين، وكتاب عرب، بينهم عدد من المغاربة، منهم الشوبي نفسه، والشاعر، رشيد اوحتي، والكاتب حسن نجمي، والشاعرة، ايمان الخطابي، والناقد السينمائي عز الدين الوافي، وآخرون.

وجاء في المنشور التضامني: “وجّه يوم أمس الأول مجموعة من الفنانين والكتّاب الإيرانيين رسالة إلى مثقفي العالم طالبوا فيها بمساندتهم لمطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات، التي ساهمت في فقدان كثير من المواطنين الإيرانيين لصحتهم، ووظائفهم، ودخلهم، وذلك في ظل أسوأ تفش لفيروس كورونا في الشرق الأوسط”.

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وأضاف المنشور ذاته: “انطلاقا من مبدأ التضامن الإنساني، وبعيدا عن أي انحياز سياسي، نطالب نحن المثقفين، والفنانين العرب المجتمع الدولي للضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات الاقتصادية، الجائرة عن الشعب الإيراني”.

وأكد المنشور ذاته أن التضامن الإنساني أسمى من المصلحة السياسية، وجاء فيه: “لقد كشف تفشي وباء كورونا عن معدن الإنسان الحقيقي، فوجدنا هناك من يقدم مصلحته السياسية على التضامن الإنساني، ووجدنا من ناحية أخرى من يلبي نداء الحس الإنساني، ويتضامن مع من يختلف معه في السياسة، والدين، والعرق، واللون، وعلى المثقف بلا مواربة أن يكون مع الفريق الثاني في هذه اللحظات الاستثنائية”.

وجاء في ختام التدوينة: “ليست هذه أول موجة وباء تمر بها البشرية، لكنها أول امتحان حقيقي أمام الوباء لانسانيتنا جميعا منذ بدء القرن الحادي والعشرين فلنعمل معا بالإيمان لنجتاز هذا الامتحان”.